İstanbul’da iki çocuklu ailenin şoke eden boşanma davası: Kazandığı paraları iç çamaşırına saklıyor
İstanbul iki çocukları olan eşlerin açtığı boşanma davasında şoke eden bilgiler ortaya çıktı. A.B. "Eşim benimle değil telefonuyla evli" derken N.B. ise açtığı karşı davada eşinin kazandığı tüm paraları iç çamaşırına sakladığını ifade etti.
A.B., İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, "Eşim adeta benimle evli değil de elindeki cep telefonuyla evli gibi. Akıllı telefonu 24 saat elinde. Eşim, iyi niyetimden ve safiyane duygularımdan yararlanarak sürekli olarak şiddet uyguluyor. Her gün, sürekli benden para istiyor. Davalının bu davranışları nedeniyle ailemin yanına sığındım" dedi.
Davaya cevap veren N.B. ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek eşine 40 bin liralık tazminat istemli karşı boşanma davası açtı.
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