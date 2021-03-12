12 Mart 2021, Cuma
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İstanbul’da iki çocuklu ailenin şoke eden boşanma davası: Kazandığı paraları iç çamaşırına saklıyor

iki çocukları olan eşlerin açtığı davasında şoke eden bilgiler ortaya çıktı. A.B. "Eşim benimle değil telefonuyla evli" derken N.B. ise açtığı karşı davada eşinin kazandığı tüm paraları iç çamaşırına sakladığını ifade etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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İstanbul’da iki çocuklu ailenin şoke eden boşanma davası: Kazandığı paraları iç çamaşırına saklıyor

'da yaşayan A.B. (41) ile N.B. (48) 2005 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden iki erkek çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre geçimini mendil satarak sağlayan A.B. ile çocuklarının uyruklu annesi N.B.'nin evlilikleri çekilmez bir hale dönüştü.

A.B., 'ne sunduğu dilekçede, "Eşim adeta benimle evli değil de elindeki cep telefonuyla evli gibi. Akıllı telefonu 24 saat elinde. Eşim, iyi niyetimden ve safiyane duygularımdan yararlanarak sürekli olarak şiddet uyguluyor. Her gün, sürekli benden para istiyor. Davalının bu davranışları nedeniyle ailemin yanına sığındım" dedi.

Davaya cevap veren N.B. ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek eşine 40 bin liralık tazminat istemli karşı davası açtı.

N.B.'nin avukatı, "A.B., eşi N.B.'yi dilencilik yapmaya zorlamaktadır. Davacı, kazandığı bütün paraları iç çamaşırlarına saklayarak, eşi ve çocukları yerine kendi annesi ve babasına vermektedir" dedi.

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