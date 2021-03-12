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Sasunyan'ın tahliye kararı! Türkiye'den ABD'ye tepki: Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz

Son dakika haberine göre... Adalet Bakanı , Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Sasunyan'ın tahliye kararı! Türkiye'den ABD'ye tepki: Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz

Bakan Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir.

Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz."

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