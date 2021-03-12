Koronavirüs geçirenler dikkat! Sağlık sigortası ücreti değişiyor

'KOVİD'İN KALICI ETKİLERİ YENİ POLİÇEYİ NASIL ETKİLER?

Taner Çağatay: Eğer koronavirüs geçiren birisi sağlık sigortası yaptırmak isterse sigorta şirketi müracaat formunda detaylı soru sorar. Eğer kalıcı bir rahatsızlık tespit edilirse sağlık sigortası vermeyi reddeder veya ek surprim talep edebilir. Eğer bu süreçte mevcut sağlık sigortası var ise hastalık sürse bile ve kalıcı rahatsızlık oluşsa da onu kapsar. Onun içindir ki sağlıklı iken ve çok geç olmadan sağlık sigortası yaptırmak ve ömür boyu yenileme garantisini sahip olmak çok önemli.