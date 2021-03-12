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Son dakika: Meksika'da feci kaza! Akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü

Son dakika haberi... 'nın eyaletinde akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 12.03.2021
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Son dakika: Meksika'da feci kaza! Akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey'in Salinas Victoria bölgesinde seyir halindeki akaryakıt tankeri ile otobüs kafa kafaya çarpıştı.

Son dakika: Meksika'da feci kaza! Akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü

Feci kazanın ardından otobüs yan yatarken, tanker alev aldı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Eyalet yetkilileri, feci kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Son dakika: Meksika'da feci kaza! Akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü

Nuevo Leon Sivil Savunma Direktörü Miguel Angel Perales, yaralıların farklı hastanelere kaldırıldığını, tanker şoförünün olay yerinde bulunamadığı bilgisini paylaştı.

Son dakika: Meksika'da feci kaza! Akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü

Facianın eyalette son 20 yıldır meydana gelen "can kaybı en yüksek kaza" olduğu ifade edildi.

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