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Milyonluk aracı yerle bir oldu: Her gün haberlerdeyiz

'da lüks otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, aracıyla kaza yapan sürücü “Milyonluk aracım yerle bir oldu. Her gün, her an haberlerdeyiz” dedi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Milyonluk aracı yerle bir oldu: Her gün haberlerdeyiz

Olay, karayolunda istikameti mevkinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SS 385 plakalı lüks marka araç sürücüsü yağış sonrası kayganlaşan zeminde hız yaparak direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlerle çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazada yaralanan kişiye müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 1 kişi hafif yaralandı. Lüks araçta maddi hasar meydana gelirken aracın sürücüsü, "Milyonluk aracım yerle bir oldu. Her gün, her an haberdeyiz" diye tepki gösterdi.



"HER ZAMAN SÜREKLİ HABERLERDEYİZ "
Lüks aracıyla kaza yapan sürücü, "Yağmur yağışı sonrası ayağımızın altından gitti araba, aşırı hız yoktu, güçlü araba olunca kaydı. Yanımda oturan arkadaşım hafif yaralandı, hastaneye kaldırdılar. Milyonluk arabam yerle bir oldu. Ne yapayım ben, her gün her an sürekli haberlerdeyiz" diye konuştu.

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