Milyonluk aracı yerle bir oldu: Her gün haberlerdeyiz

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Lüks aracıyla kaza yapan sürücü, "Yağmur yağışı sonrası ayağımızın altından gitti araba, aşırı hız yoktu, güçlü araba olunca kaydı. Yanımda oturan arkadaşım hafif yaralandı, hastaneye kaldırdılar. Milyonluk arabam yerle bir oldu. Ne yapayım ben, her gün her an sürekli haberlerdeyiz" diye konuştu.

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