61 yaşındaki Yakup Balcı koronavirüsü 3 kez yendi! Herkesi uyardı: Bu işin şakası yok!

"2 AY DIŞARI HİÇ ÇIKMADIM"

Yaşadıklarını anlatan Balcı, "İlk başladığında yaklaşık 2 ay dışarı hiç çıkmadım. Çocukların sayesinde ihtiyaçları giderdik ondan sonra ticaretle uğraştığımız için mecbur çıkmak zorunda kaldım. Ama tedbirleri çok etkili almaya başladım. Hatta arkadaşlarım bu kadar abartma diye ikazda bulundular bana ama ben aksi yönde uyardım." dedi.