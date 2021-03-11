61 yaşındaki Yakup Balcı koronavirüsü 3 kez yendi! Herkesi uyardı: Bu işin şakası yok!
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Yakup Balcı koronavirüsü ikişer ay arayla tam üç kez yendi. Peki bu nasıl oldu? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı. Balcı mücadelesini A Haber'de anlattı ve vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Yakup Balcı koronavirüse ikişer ay arayla 3 kez yakalandı. Üçünde de virüsü yenmeyi başaran Balcı'nın bu durumu akıllarda soru işareti yarattı. Uzmanlar ise Yakup Balcı'nın bağışıklık sisteminin yeterli antikoru üretmediği görüşünde.
"2 AY DIŞARI HİÇ ÇIKMADIM"
Yaşadıklarını anlatan Balcı, "İlk başladığında yaklaşık 2 ay dışarı hiç çıkmadım. Çocukların sayesinde ihtiyaçları giderdik ondan sonra ticaretle uğraştığımız için mecbur çıkmak zorunda kaldım. Ama tedbirleri çok etkili almaya başladım. Hatta arkadaşlarım bu kadar abartma diye ikazda bulundular bana ama ben aksi yönde uyardım." dedi.
"BU İŞİN ŞAKASI YOK!"
Balcı, vatandaşlara da kritik uyarılarda bulunarak, "İlla evinizden bir cenaze mi çıkması lazım? Bu işin şakası yok. İlla yaşamak gerekmiyor. Biz kendi tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Önerim de şu maskeye ağzımızdan bırakmayalım mesafeye dikkat edelim." şeklinde konuştu.