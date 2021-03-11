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Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 100 mahallenin yolu açıldı

’ın ilçesinde dün geceden beri aralıksız yağan nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, kapanan 100 mahalle yolu ise tek tek açılıyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 100 mahallenin yolu açıldı

Dün gece sabaha kadar aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan birçok mahallenin ilçe ile ulaşımı kesilirken, mahsur kalan araç ve sağlık ekiplerinin yardımına ise Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. Zaman zaman yerini fırtına ve tipiye bırakmasıyla yollarda oluşan kar kalınlığı yer yer bir metreyi bulurken, karla mücadele ekipleri de yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının ilçe için rahmet ve bereket olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde geceden sabaha kadar aralıksız yağan kar yağışından dolayı 100 mahalle yolumuz kapandı. Yaklaşık 40 santimetre kalınlığında yağan kar yağışı, yerini zaman zaman tipi ve fırtınaya bırakıyordu. Yüksek kesimlerde bulunan mahallelerimizde kar yağışı daha fazla ve açılan yollarda tipi ve fırtınadan dolayı yer yer bir kar kalınlığı bir metreyi buluyor. Karla mücadele ekiplerimiz yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, hedefimiz gün içinde kapanan tüm yollarımızı ulaşıma açmaktır.

Karla mücadele ekipleri bir yandan ulaşıma kapanan yolları açarken diğer bir yandan da yollarda mahsur kalan araç ve sağlık ekiplerine eşlik ederek hastaların zamanında hastaneye ulaşmasına katkı sağlıyor" dedi.

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