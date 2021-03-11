Adana’da uçurtma uçurmak yasaklandı

Bu durum hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmakta hem de solunum cihazı gibi bazı tıbbi cihazlara bağlı yaşayan hasta vatandaşlarımız başta olmak üzere birçok vatandaşımızı mağdur etmekle birlikte elektrikli cihazlara zarar vermekte ve yangın riskini arttırmaktadır.