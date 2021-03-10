Zeytinburnu'nda trafikte yol verme kavgası! O anlar kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir minibüs şoförü ile işçileri taşıyan kamyonet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışma kısa süre içinde ikili arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. İşçinin bir arkadaşı eline aldığı sopa ile minibüs şoförüne vururken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN