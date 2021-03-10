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Bursa’da 15 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu! Ailesi yıkıldı

ilçesinde uyruklu çiftin 15 gün önce dünyaya gelen Jnait isimli kız bebekleri, beşiğinde ölü bulundu. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık, geçirdi. Polis, bebeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Bursa’da 15 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu! Ailesi yıkıldı

İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Okul Sokak'ta oturan Suriye uyruklu Muhammed- Sidra Hamido çiftinin 15 gün önce Jnait ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi.

Anne Sidra, bugün sabah saatlerinde emzirdiği bebeğini beşiğe koyarak, uyuttu. Genç kadın, bebeğinin uyumasının ardından kendisi de uykuya daldı.

3 saat sonra uyanan anne, bebeğini kucağına aldığında nefes almadığını fark etti.

Özel bir araçla hemen hastaneye getirilen bebeğin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık geçirdi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Bebeğin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, bebeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

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