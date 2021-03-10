Bir şehir daha diken üstünde! 'Turuncu' endişe

Vaka artışı bu hızla devam ederse belli ki o nefes yarım kalacak. Buna sebep olup vebale girmeyelim. Maske takmak zor bir şey değil hayatımıza gireli 1 yıl oldu. Mesafeye gelince kol kola değil de yarım metre arayla yürümek zor değil. Kırmızıya dönersek esnaf için çok zor olur. Önümüz ramazan, insanları ekmeğinden etmeyelim. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.