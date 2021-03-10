'SAMSUN'UN HER İLÇESİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN BİR DÜŞMAN VAR'

Samsun'daki vaka dağılımı tablosu hakkında bilgi veren Oruç, "27 Şubat-05 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka kriterine göre değerlendirdiğimizde ise ilçe nüfusuna göre en çok vakanın Bafra, İlkadım, Ladik, 19 Mayıs ve Salıpazarı ilçelerimizde olduğunu görüyoruz. Vakaların artışa geçtiğimiz son iki haftada en çok vaka görülen ilçelerimiz ise yüzde 27 ile İlkadım, yüzde 17 ile Atakum, yüzde 16 ile Bafra, yüzde 10 ile Çarşamba ve yüzde 5 ile Canik ilçelerimiz. İlimizde görülen vakaların yüzde 75'i bu 5 ilçemizde ortaya çıktı.