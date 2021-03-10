Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi! İstanbul'a kar yağacak mı? Dikkat! Kuzeyde kar güneyde çamur
Son dakika haberine göre; İstanbul'da kar yağışı için yeni bilgiler geliyor. Meteoroloji'nin geçtiği tahminlerde İstanbul'un yanı başında kar yağışı için tarih verildi. Vatandaşların İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuna da yanıt verildi. Bazı hava uzmanları kuzeydeki kar yağışına odaklanırken, güneyden ise başka bir tehlikenin yaklaştığını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağmur, Doğu Anadolu'da ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasında yer alan veriye göre perşembe günü tüm yurtta yağış olacak.
Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Meteoroloji Mühendisi Deniz Demirhan'ın uyarılarına göre; Perşembe günü İstanbul'a yakın bir noktada, Batı Karadeniz'de başlayacak kar yağışı Cuma gününe kadar sürecek. İstanbul'da Çarşamba gece Perşembe gündüz saatlerinde rüzgar hızı saatte 70-80km olabilir. Perşembe sıcaklık 5-7 dereceye kadar düşebilir.
Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu nun doğusu, Doğu Anadolu ile Bursa ve Eskişehir in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış olabilir. Perşembe gece ve Cuma sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz de 300 m rakımın üzerinde kar yağışlarının etkili olması bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kurumdan yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.Öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevreleri, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
ÇAMUR HALİNDE YAĞACAK
Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.