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Meteorolojiden son dakika uyarısı: Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor! 40 santimetreyi bulacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 'da bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu. Yüksek kesimlerde 20-40 santimetre olması beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalara ve yer yer buzlanmalara sebep olacağı belirtildi. Peki , , İzmir'de nasıl olacak? 5 günlük hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Meteorolojiden son dakika uyarısı: Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor! 40 santimetreyi bulacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

'da bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu kesiminde görülecek karın Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimleriyle gece saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari ve Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 santimetre) olması bekleniyor.

Yağışın etkisini cuma sabah saatlerine kadar sürdüreceği öngörülürken, ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA

Öte yandan, Akdeniz'e ilişkin kuvvetli rüzgar uyarısını da güncelledi.

Buna göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

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