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Kocaeli'de eşini dövüp 2 boyunca aç ve susuz bırakan cani koca tutuklandı

'de eşi tarafından vahşice dövülüp 2 gün boyunca aç ve susuz bırakıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası olay büyük tepki toplarken, Veli Erbaç tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Kocaeli'de eşini dövüp 2 boyunca aç ve susuz bırakan cani koca tutuklandı

ilçesinde iddiaya göre , eşi 'ı gözleri morarıncaya kadar dövüp 2 gün boyunca bir odaya kilitledi ve aç susuz bıraktı.

Ayten Erbaç'ın çocukları, annelerinin görüntülerini sosyal medyada paylaşınca binlerce kişi tepki gösterdi.

Veli Erbaç polis ekiplerince gözaltına alındı.

Veli Erbaç çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valisi sosyal medya hesabından, "Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır" diye açıklamada bulundu.

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