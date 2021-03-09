Kaza saat 15.45 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Yakabağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile yabancı plakalı GEE 0730 AC plakalı tır çarpıştı.