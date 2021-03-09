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Son dakika: Muğla'da korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Fethiye-Antalya yolunda meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgeye gönderilen ekipler çalışmalarına devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Son dakika: Muğla'da korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza saat 15.45 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Yakabağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile yabancı plakalı GEE 0730 AC plakalı tır çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen 5 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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