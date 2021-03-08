Son dakika: Ünlü tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk son yolculuğuna uğurlandı

Allah ailesine sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Hepimiz elimizden geldiğince dikkat edelim böyle kazalara, bu korkunç bir acı yüreğimiz yanıyor. Zamansız ağır bir ölüm. Allah kimseye vermesin. Bunu söylemekten başka bir şey bulamıyorum" diye konuştu.

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