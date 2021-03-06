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Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk evde ölü bulundu! Aslı Yılmaztürk kimdir?

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde yaşayan dünyaca ünlü tasarımcı , evinde ölü bulundu. Aslı Yılmaztürk'ün şüpheli ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2021
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Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk evde ölü bulundu! Aslı Yılmaztürk kimdir?

'nın ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde yaşayan dünyaca ünlü tasarımcı 'e ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, genç kızın yatakta cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aslı Yılmaztürk'ün cesedi cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


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Vücudunda delici ve kesici herhangi bir yara izine rastlanmayan Yılmaztürk'ün şüpheli ölümüyle ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Aslı Yılmaztürk kimdir?

34 yaşında hayatını kaybeden Aslı Yılmaztürk Artxdesign kurucusudur. Yılmaztürk, kreatif direktör olarak görev yapmaktaydı. Robert Lisesi'ni bitiren Yılmaztürk sonra üniversitede ekonomi bölümünü kazandı. Görsel tasarım öğrenimi gördü. 2008'de AXD'yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign'ı bir iş modeline dönüştürdü.
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