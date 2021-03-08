Ankara’da drift partisi! Polis katılanlara ceza kesti

Ankara Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1468'inci Cadde'de eski model araç sürücüleri bir araya gelerek drift yapmaya başladı. Drifti izlemeye gelen vatandaşlar caddeyi trafiğe kapattı. İzinsiz yapılan etkinliği polis ekipleri bastı. Maskenin ve mesafenin olmadığı etkinlikte, sürücülerin bir kısmı da polisi görünce ceza yememek için kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada etkinliğe katılan grup içinde bulunan 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye dur ihtarına uymayarak kaçmaktan, 8 sürücüye araç tescil belgesi bulundurmamaktan, 22 sürücüye de tehlikeli araç kullanmaktan ceza uygulandı. Etkinliğe katıldığı belirlenen toplam 26 araç ise trafikten men edildi.