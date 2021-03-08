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Çanakkale’de 4 kadın inşaatlarda çalışıp seramik kaplıyor

ilçesinde, 37 yaşındaki ve 38 yaşındaki uzun yıllardır inşaatlarda seramik kaplama işi yapıyor. Perihan Savran'ın kızları (18), (19) Savran'da hem eğitimlerine devam ediyor hem de inşaat işlerinde anne-babalarına yardım ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Çanakkale’de 4 kadın inşaatlarda çalışıp seramik kaplıyor

Bayramiç ilçesinde seramik kaplama ustası Recep Savran, bir dönem sağlık problemleri yaşayınca, kendisine işinde yardımcı olan eşi Perihan Savran'a mesleği öğretti.

Çanakkale’de 4 kadın inşaatlarda çalışıp seramik kaplıyor

Perihan Savran, 15 yıldır eşiyle birlikte inşaatlarda çalışırken çiftin kızları Irmak ve Şükriye de hem eğitimlerine devam ediyor hem de inşaat işlerinde anne-babalarına yardım ediyor.

Çanakkale’de 4 kadın inşaatlarda çalışıp seramik kaplıyor

Ailenin akrabası Cahide Kuyumcuoğlu da Perihan Savran'dan öğrendiği seramik kaplama işini, 10 yıldır sürdürüyor. 4 kadın inşaatlarda çalışıyor.

Çanakkale’de 4 kadın inşaatlarda çalışıp seramik kaplıyor

Perihan Savran, "Bu işi 15 yıldır yapıyorum. Eşimden öğrendim. Çoluk çocuk hepimiz bu işi yapıyoruz. Seramik ustalığını çevremdeki bazı kişilere de öğrettim.

Çanakkale’de 4 kadın inşaatlarda çalışıp seramik kaplıyor

15 yıldır taş, fayans, seramik, boya işi yapıyorum. Beğenerek, severek yaptığım bir iş. Çocuklarım da bize yardım ediyor. Aile boyu bu işi yapıyoruz. Ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz" diye konuştu.

Çanakkale’de 4 kadın inşaatlarda çalışıp seramik kaplıyor

Bayramiç Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Şükriye Savran da "İnşaat işlerinde anneme yardım ediyoruz. Onlar taşı döşüyor, biz de arasına derz dolgusunu yapıyoruz. Taşları getirerek yardım ediyoruz.

Çanakkale’de 4 kadın inşaatlarda çalışıp seramik kaplıyor

Koronavirüs nedeniyle şu anda yüz yüze eğitim olmadığından ailemize yardımcı oluyoruz. Üniversite açık olduğunda ise ders saatleri dışında yine inşaat işlerinde aileme yardım ediyorum" dedi.

Çanakkale’de 4 kadın inşaatlarda çalışıp seramik kaplıyor

Perihan Savran'dan öğrendiği seramik kaplama işini 10 yıldır yaptığını kaydeden Cahide Kuyumcuoğlu ise, "Daha önce bilmiyordum.

Çanakkale’de 4 kadın inşaatlarda çalışıp seramik kaplıyor

Macunla başladım. Şimdi seramik döşemeyi biliyorum. Bütün Bayramiç'in inşaatlarını kızlarımızla biz yapıyoruz" diye konuştu.

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