Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Kumlu ilçesinde minibüsle çarpışan otomobil, dereye devrildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı.
YAŞAM DHA
Hatay'da Kumlu-Reyhanlı kara yolunda Suriye uyruklu Ali El Yusufçi (19) yönetimindeki 34 HB 9871 plakalı otomobille karşı yönden gelen Halit Yılık'ın kullandığı (34) 31 ADP 479 plakalı minibüs, Terzihöyük Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Riham Nasif (17) ve Halit El Hamid (41) kaza yerinde hayatını kaybetti, Kalid Aljdoh (28) ve Fayyad Abdulrezzak Alik (25) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı.