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Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

ilçesinde minibüsle çarpışan otomobil, dereye devrildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerince ve 'daki hastanelere kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

'da - kara yolunda uyruklu (19) yönetimindeki 34 HB 9871 plakalı otomobille karşı yönden gelen 'ın kullandığı (34) 31 ADP 479 plakalı minibüs, 'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan (17) ve (41) kaza yerinde hayatını kaybetti, (28) ve (25) yaralandı.

Yaralılar, ekiplerince ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı.

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