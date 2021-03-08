Kadınların korkulu rüyası bulundu! 10 yaşında suç makinesi

KOD ADI GÖLGE!

Suç dünyasında ise "Gölge" kod ismiyle tanınıyor. "Gölge" kod adının da bir manası var. İstanbul'un Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih ve Şişli İlçeleri başta olmak üzere farklı ilçelerinde yankesicilik ve hırsızlık yapıyor. Karakollardaki polisleri dahi bezdiren B.G., suç işlemek için yaya trafiğinin kalabalık olduğu caddeleri, alışveriş merkezlerini ve toplu taşıma durakları ile toplu taşıma araçlarını tercih ediyor.