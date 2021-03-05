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Tokat'ta çobanlık yapan Nurullah Afacan koyun otlatırken gök taşı buldu! 200 bin dolar fiyat biçti

ilçesinde çobanlık yapan , arazide hayvan otlatırken bulduğu gök taşlarını satılığa çıkardı. Yapılan tahlilde 17 farklı element içerdiği belirlenen toplamı 70 kiloyu bulan gök taşları için Afacan, 200 bin dolar fiyat biçti.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Tokat'ta çobanlık yapan Nurullah Afacan koyun otlatırken gök taşı buldu! 200 bin dolar fiyat biçti

Tokat'ın ilçesine bağlı Kayaönü köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan 'ın dağda güttüğü koyunlarından birisinin ayağına takılan taş hayatını değiştirdi. Analizi yapılan taş çıkınca, Afacan taşı bulduğu bölgeden yaklaşık 70 kilo kadar göktaşı topladı. Topladığı taşları satılığa çıkaran evli ve 3 çocuk babası Afacan, 200 bin dolara taşların tamamını koleksiyonculara sahiplendirmek istiyor.

'da yaklaşık 20 yıl iş makinesi operatörlüğü yaptıktan sonra devletin sunduğu hayvancılık desteğinden yararlanan Nurullah Afacan 3.5 yıl önce memleketi olan Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Kayaönü Köyü'ne döndü. Burada hayvancılık yapmaya başlayan Afacan, koyunları ve köpekleri ile birlikte dağ taş gezerek hayvanlarını otlatmaya başladı. Yaklaşık 3 ay önce bir koyununun ayağının takıldığı taştaki farklılığı gören Afacan, bu taşı tahlil için Ege Üniversitesine gönderdi. Yapılan analizlerde sonucu taşın gök taşı olduğu anlaşıldı.

Nurullah Afacan bulduğu taşın bir parçasını analiz için Ege Üniversitesine gönderdi. Burada yapılan incelemede göktaşı olduğu tespit edilen taşta 17 farklı elemente rastlandı. Afacan, "20 sene çalıştım İstanbul'da. Sonra köye gelmeye karar verdim hayvancılık yapmak için. Geldim köye, aşağı yukarı 3.5 senedir köydeyim. Koyun aldım krediden yararlanıp Koyunlarımı dağda otlatırken koyunumun ayağına bu taş takıldı. Bu taşın normalde yüzü yosun tutmuştu. Taş koyunun ayağına takılınca ters çevrildi böyle. Ters çevrilince benim dikkatimi çekti bu taş. Çok parlaktı ve orada doğaya uyumlu bir taş değildi. Baktığımızda ondan sonra bunu tahlile gönderdik. Tahlile bir parça gönderdiğimizde tahlil sonucunda gök taşı olduğuna karar verdik.

Çok parlayan bir malzeme var. Biz bunu aynaya sürüyoruz, cama sürüyoruz kesiyor. İçinde elmas mı var ne olduğunu da bilmiyoruz. Bunu bulduktan sonra tekrar gittik bulduğumuz yere. 500 metrekare alanda yine gök taşları topladık. Aşağı yukarı 70 kiloya yakın gök taşı topladık. Bir kısmı değişik. Aşağı yukarı 6-7 çeşit gök taşı var. Ege Üniversitesine gönderdik. Oradan tahlil sonuçlarımız geldi. Sonra taşlarımızı satılığa çıkardık. Nasip" diye konuştu.

Müşteri var mı? Sorusuna Nurullah Afacan, "Bizi arayanlar oldu, teklif edenler oldu. Daha şuanda anlaşamadık. Müşteri var şuanda. Ben 200 bin dolara bırakmak istiyorum. 180 bin dolar verdiler, vermedik. Tamamını vereceğiz 200 bin dolara. Ben ne yapayım taşı? Koleksiyoncular varmış almak istiyorlar. Vermek istiyoruz bizde" dedi.

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