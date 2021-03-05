Tokat'ta çobanlık yapan Nurullah Afacan koyun otlatırken gök taşı buldu! 200 bin dolar fiyat biçti

Nurullah Afacan bulduğu taşın bir parçasını analiz için Ege Üniversitesine gönderdi. Burada yapılan incelemede göktaşı olduğu tespit edilen taşta 17 farklı elemente rastlandı. Afacan, "20 sene çalıştım İstanbul'da. Sonra köye gelmeye karar verdim hayvancılık yapmak için. Geldim köye, aşağı yukarı 3.5 senedir köydeyim. Koyun aldım krediden yararlanıp Koyunlarımı dağda otlatırken koyunumun ayağına bu taş takıldı. Bu taşın normalde yüzü yosun tutmuştu. Taş koyunun ayağına takılınca ters çevrildi böyle. Ters çevrilince benim dikkatimi çekti bu taş. Çok parlaktı ve orada doğaya uyumlu bir taş değildi. Baktığımızda ondan sonra bunu tahlile gönderdik. Tahlile bir parça gönderdiğimizde tahlil sonucunda gök taşı olduğuna karar verdik.