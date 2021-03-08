Adana’da eski eşini sevgilisine vurdurtmuştu! Tuzak mesajları ortaya çıktı

Ömer Çelebi'yi öldürmek için iki sevgilinin plan yaptıkları da polis tarafından aydınlatıldı. Şıhmüslüm Kavut'un sevgilisine "Saat 21.00 gibi geleceğim, kapıyı sen açma" mesajı attığı öğrenildi. Olayın gerçekleştiği sırada zilin çalması üzerine her zaman kapıya yönelen Gizem Yıldız, kapıyı Ömer Çelebi'nin açmasını istedi. Çelebi kapıyı açtığı an saldırgan tarafından tabancayla saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Gizem Yıldız azmettirici olmaktan, sevgilisi ise "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan cezaevine konuldu.