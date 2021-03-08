Adana’da eski eşini sevgilisine vurdurtmuştu! Tuzak mesajları ortaya çıktı
Ceyhan ilçesinde boşandığı ancak birlikte yaşadığı eşi Ömer Çelebi’yi sevgilisine vurdurtan Gizem Yıldız ile Şıhmüslüm Kavut tutuklandı. Sevgililerin olayı gerçekleştirmeden önce mesajlaşarak plan yaptıkları ortaya çıktı. Şıhmüslüm Kavut’un sevgilisi Gizem Yıldız’a “Zili çalacağım kapıyı sen açma” diyerek mesaj attığı öğrenildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşandığı ancak birlikte yaşadığı eşi Ömer Çelebi'yi (33) sevgilisine tabancayla vurdurtan Gizem Yıldız (30) ile Şıhmüslüm Kavut (26) tutuklandı. Sevgililerin olayı gerçekleştirmeden önce mesajlaşarak plan yaptıkları ortaya çıktı. Şıhmüslüm Kavut'un sevgilisi Gizem Yıldız'a "Zili çalacağım kapıyı sen açma" diyerek mesaj attığı öğrenildi. Bir süre sonra zili çalan ve kapıyı açan Ömer Çelebi, Şıhmüslüm Kavut tarafından vücudunun 7 yerinden tabancayla vuruldu. Tedavisi süren Çelebi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Gizem Yıldız
7 KURŞUN SIKTI
Olay, 3 Mart Çarşamba günü Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Evinde oturan Ömer Çelebi, zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gizem Yıldız ve çocuğunun gözleri önünde vurulan Çelebi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulundu.
Gizem Yıldız
Olayı aydınlatmak için harekete geçen polis, Gizem Yıldız'ın ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Polis çelişkili ifadeler veren Gizem Yıldız'ı çapraz sorguya aldı. Ayrıca ekipler Yıldız'ın telefon kayıtlarını inceledi. Sorguda Gizem Yıldız, suçunu itiraf etti ve bir süredir birlikte olduğu Şıhmüslüm Kavut'un 2 yıl önce boşandıkları ancak birlikte yaşadığı Ömer Çelebi'yi vurduğunu söyledi. Bunun üzerine Şıhmüslüm Kavut'ta gözaltına alındı.
Ömer Çelebi'yi öldürmek için iki sevgilinin plan yaptıkları da polis tarafından aydınlatıldı. Şıhmüslüm Kavut'un sevgilisine "Saat 21.00 gibi geleceğim, kapıyı sen açma" mesajı attığı öğrenildi. Olayın gerçekleştiği sırada zilin çalması üzerine her zaman kapıya yönelen Gizem Yıldız, kapıyı Ömer Çelebi'nin açmasını istedi. Çelebi kapıyı açtığı an saldırgan tarafından tabancayla saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Gizem Yıldız azmettirici olmaktan, sevgilisi ise "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan cezaevine konuldu.
Bu arada Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Ömer Çelebi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.