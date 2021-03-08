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İzmir’de derste kalp krizi geçiren beden eğitimi öğretmeni hayatını kaybetti

ilçesinde okulda kalp krizi geçiren beden eğitimi öğretmeni yaşamını yitirdi. Daha önce başka bir okulda görevli olan Özgür İken'in yeni okulundaki ilk günü olduğu öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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İzmir’de derste kalp krizi geçiren beden eğitimi öğretmeni hayatını kaybetti

Karataş Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Özgür İken (42), ders sırasında aniden fenalaştı. İhbar üzerine okula 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İken, sınıfta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada daha önce başka bir okulda görevli İken'in Karataş Anadolu Lisesindeki ilk günü olduğu öğrenildi.

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