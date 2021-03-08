Bursa'da marketteki alçıpandan uyuşturucu çıktı
Bursa'da jandarma ekiplerinin bir markete düzenlediği baskında, duvardaki alçıpan içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir çalışan gözaltına alındı.
YAŞAM DHA
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İnegöl Jandarma Komutanlığı (JASAT) ekipleri, Oylat Kaplıcaları'ndaki bir markette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
UYUŞTURUCU ÇIKTI
Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında, duvardaki alçıpan içine gizlenmiş 200 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan market çalışanı Ü.A. (31), gözaltına alındı.