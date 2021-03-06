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Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan yok satıyor

Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte soğuk yerlere çekilmeye başlarken, sezonu ise artık kapandı. Hamsi sezonunun kapanmasıyla vatandaşlar iri balıklara yönelirken, mart ayının en lezzetli balık türü ise kilosu 250 TL'den satılan oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan yok satıyor

boylarının küçük olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3 hafta boyunca hamsi avlanması yasaklanmış ve tezgahlarda hamsi bulunamamıştı. Yasakların kalkmasının ardından yaklaşık 2 haftadır hamsi tezgahtaki yerini almış, fakat fiyatı yüksek gelmişti.

Mart ayının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte Karadeniz'de hamsi soğuk yerlere doğru çekilmeye başladı. Balık avına çıkan tekneler hamsi ile dönemeyince tezgahlarda da hamsi fiyatları tavan yaptı. Hamsi sezonu kapanmaya başlarken, vatandaşlar iri balıklara yönelmeye başladı.

Mart ayının en lezzetli balık türü ise oldu. Kilosu 250 TL'den alıcı bulurken, denizden çıkan Kalkanlar yok satıyor.

"HAMSİ SEZONU KAPANDI DENEBİLİR"

Balıkçı Kılıç, hamsi sezonunun kapandığını, vatandaşların tercihinin iri balıktan yana olduğunu belirterek, "Hamsi sezonu kapandı bitti denebilir. Tamamen çekildi. İnsanlar artık pek hamsi tercih etmiyor. Şimdiler de ise diğer balıklara döndük. Böyle devam ediyoruz. Vatandaşlar , , , , , , ve diğer balıklara yöneldi. Çupranın tanesi 20 TL, somon 40 TL, Karadeniz somon 35-40 TL. Fiyatlar çok yüksek değil, normal" ifadelerini kullandı.

"KALKAN BALIĞININ TAM ZAMANI"

Mart ayında balığın en iyisinin kalkan olduğunu belirten Kılıç, "Tabii ki de kalkanın tam zamanı. Kalkan balığının kilosu 250 TL'den satılıyor. Yüksek bir meblağ" dedi.


Tezgahlarda hamsi 25 TL, çupra 20 TL, 45 TL, sarıkanat 75 TL, kalkan 250 TL, uskumru 25 TL, somon 40 TL, Karadeniz somon 35 TL ve 'un kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

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