İzmir'de psikolojik sorunları olan genç babasını defalarca bıçakladı
Konak ilçesinde saat 06.00 sıralarında 806 Sokak'ta, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Erkan A., tartıştığı babası Türkettin A.'yı bıçakladı. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Türkettin A., hastaneye kaldırıldı.
YAŞAM DHA
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Evde, Erkan A. ile babası Türkettin A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Erkan A., tartışma sırasında babası Türkettin A.'yı vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Erkan A. kaçarken, mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Türkettin A.'yı ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.