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İzmir'de psikolojik sorunları olan genç babasını defalarca bıçakladı

ilçesinde saat 06.00 sıralarında 806 Sokak'ta, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ., tartıştığı babası Türkettin A.'yı bıçakladı. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Türkettin A., hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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İzmir'de psikolojik sorunları olan genç babasını defalarca bıçakladı

Evde, . ile babası Türkettin A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Erkan A., tartışma sırasında babası Türkettin A.'yı vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Erkan A. kaçarken, mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Türkettin A.'yı ambulansa alarak 'ne götürdü.

Burada tedaviye alınan Türkettin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, Erkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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