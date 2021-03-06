İzmir'de psikolojik sorunları olan genç babasını defalarca bıçakladı

Evde, Erkan A. ile babası Türkettin A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Erkan A., tartışma sırasında babası Türkettin A.'yı vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Erkan A. kaçarken, mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.