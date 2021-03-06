06 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de şoke eden olay! Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler

Denizli'de şoke eden olay! Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler

'nin ilçesinde bir sokağa giren şüpheliler, park halindeki 5 otomobilin lastiklerini keserek kayıplara karıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
ABONE OL
Denizli'de şoke eden olay! Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler

Olay, ilçesi Mahallesi 235 Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; gece yarısı sokağa giren şüpheli veya şüpheliler, park halindeki 5 otomobilin lastiklerini keserek kayıplara karıştı.

Sabah uyandıklarında araçlarını hareket edemez halde gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, aynı saatlerde üst sokaklarda da lastiklere zarar verme olaylarının yaşandığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA