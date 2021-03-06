Denizli'de şoke eden olay! Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir sokağa giren şüpheliler, park halindeki 5 otomobilin lastiklerini keserek kayıplara karıştı.
Olay, Merkezefendi ilçesi İlbadi Mahallesi 235 Sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; gece yarısı sokağa giren şüpheli veya şüpheliler, park halindeki 5 otomobilin lastiklerini keserek kayıplara karıştı.
Sabah uyandıklarında araçlarını hareket edemez halde gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
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