06 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini evinin önünde katletti

Denizli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini evinin önünde katletti

Son dakika ... Denizli'de sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
ABONE OL
Denizli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini evinin önünde katletti

Olay, Çal ilçesi Sazak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; boşanma aşamasında olduğu belirtilen eski eşi (26) Fatma K.'nin yanına akşam saatlerinde, çocuğunu görmek için eve giden (27) Osman A. eşiyle tartıştı.

Olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı ve iddiaya göre, kadına ait av tüfeği ile eski eşi Fatma K.'yi evin önünde rastgele ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Sesi duyan vatandaşlar olay yerine geldiğinde yerde yatan Fatma K.'yi görmesi üzerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

9 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri 9 adet boş kovan buldu. Osman A.'nın otomobille kaçtığı ve en son Uşak il sınırında görüldüğü iddia edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA