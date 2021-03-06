06 Mart 2021, Cumartesi
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Eline geçeni camdan fırlattı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Son dakika haberine göre; 'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen 61 yaşındaki Ünal O. isimli şahıs, dairesinin penceresi ve balkonundan eline geçen her şeyi aşağı attı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2021
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Eline geçeni camdan fırlattı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Olay, sabah saatlerinde ilçesi Çankaya Mahallesi 6450 Sokak'taki 8 katlı 'nda meydana geldi. 7'nci kattaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ünal O., henüz bilinmeyen nedenle pencereden ve balkondan eşyalarını atmaya başladı.

Evde bulunan masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi, televizyon gibi çok sayıda eşyayı balkondan bahçeye atan Ünal O. için komşuları 'ne ihbarda bulundu.

Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı, Ünal O.'dan eylemini sonlandırmasını istedi. Ancak Ünal O. önce şiir okudu, daha sonra cinsel organını gösterip içeriye girdi. Çabalara rağmen aşağıya inmeyen Ünal O., içeriye girip uzun süre çıkmayınca polis olay yerinden ayrıldı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan komşuları, aynı eylemi sürekli tekrarladığını belirterek, Ünal O.'dan şikayetçi oldu.

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