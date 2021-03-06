Eline geçeni camdan fırlattı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6450 Sokak'taki 8 katlı Defne Apartmanı'nda meydana geldi. 7'nci kattaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ünal O., henüz bilinmeyen nedenle pencereden ve balkondan eşyalarını atmaya başladı.