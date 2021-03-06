İstanbul'da hareketli dakikalar! Boğazından bıçaklandı





"BU İŞ ÇOK TEHLİKELİ BOYUTA GELDİ"

Mahalle sakini Nedim Köse "Çocuk kavgasında birbirine girdiler. Bir kişinin gırtlağını kesmişler. Olaylar büyüdü. Burada her gün kavga ediyorlar. Artık usandık bıktık. Polis gelince herkes bir tarafa kaçıyor. Bugün bir kişi yaralandığı için polis ilgileniyor. Bu iş çok tehlikeli bir boyuta geldi. Bir önlem alınması gerekiyor." dedi.