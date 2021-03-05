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Yurt dışında getirilip yetiştirilen hava çiçeği kadınların yeni gözdesi oldu

'da yurt dışından getirilip yetiştirilen ve toprağa ihtiyaç duymayan 'hava çiçeği', kadınların yeni gözde çiçeği oldu. Hava çiçeğinin toprağa ihtiyaç duymaması nedeniyle böceklenme, sineklenme ve hastalanma riski bulunmuyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Yurt dışında getirilip yetiştirilen hava çiçeği kadınların yeni gözdesi oldu

Antalya'da dekoratif çiçekler üzerine üretim ve dağıtım yapan Ün Tarım Çiçekçilik'in, yurt dışından fide olarak getirilip yetiştirdiği hava çiçeği (Tillandsia), kadınların yeni gözde çiçeği oldu.

Yurt dışında getirilip yetiştirilen hava çiçeği kadınların yeni gözdesi oldu

10 bin adet yetiştirilerek değişik dekoratif eşyaların içine konularak satışı yapılan hava çiçeği, toprağa ihtiyaç duymaması nedeniyle böceklenme, sineklenme ve hastalanma riski bulunmuyor.

Yurt dışında getirilip yetiştirilen hava çiçeği kadınların yeni gözdesi oldu

Firma sahibi Haydar Bülent Yıldırım, hava çiçeğinin İspanya'dan geldiğini, yosun familyasının bir üyesi olduğunu anlattı.

Yurt dışında getirilip yetiştirilen hava çiçeği kadınların yeni gözdesi oldu

Hava çiçeğiyle kadınların yeni yeni tanıştığını söyleyen Yıldırım, topraksız çiçeklerin avantajlı yanlarını şöyle anlattı:

"Hava çiçeği, yosun familyasından bir çiçek. Toprağa hiç ihtiyacı yok. Sadece haftada birkaç kez fısfıs su ile yaşayabiliyor. Uzayıp giden, çok güzel bir dekoratif çiçek.

Yurt dışında getirilip yetiştirilen hava çiçeği kadınların yeni gözdesi oldu

Topraksız olduğu için gübre ihtiyacı da olmuyor. Bununla birlikte sineklenme ile hastalanma riski hiç yok. Bu ürün bize fide olarak İspanya'dan geliyor. Hava çiçeğinin üretimini yapıp dağıtımını gerçekleştiriyoruz.

Yurt dışında getirilip yetiştirilen hava çiçeği kadınların yeni gözdesi oldu

İlk parti olarak 10 bin adet yetiştirdik. Her yeni üretim bandında bu sayı artacak. Bu çiçekleri değişik dekoratif ürünlerin içine koyarak dağıtımını yapıyoruz. Oldukça popüler bir çiçek haline geldi."

Yurt dışında getirilip yetiştirilen hava çiçeği kadınların yeni gözdesi oldu

Kullanılan dekoratif eşyalara göre ücretlendirilen hava çiçeği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı aksesuarlarla da satışa çıkacak.

Yurt dışında getirilip yetiştirilen hava çiçeği kadınların yeni gözdesi oldu

9 ila 100 TL arasında satılan topraksız çiçek, Türkiye'nin farklı şehirlerinde kadınlarla buluşmaya hazırlanıyor.

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