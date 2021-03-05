Yurt dışında getirilip yetiştirilen hava çiçeği kadınların yeni gözdesi oldu

Hava çiçeğiyle kadınların yeni yeni tanıştığını söyleyen Yıldırım, topraksız çiçeklerin avantajlı yanlarını şöyle anlattı:

"Hava çiçeği, yosun familyasından bir çiçek. Toprağa hiç ihtiyacı yok. Sadece haftada birkaç kez fısfıs su ile yaşayabiliyor. Uzayıp giden, çok güzel bir dekoratif çiçek.