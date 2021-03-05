Yılın ilk karadutu hasat edildi

Bu yıl hasada bir ay erken başladıklarını dile getiren Akyürek, "Hasada her yıl mart ayında başlarken, bu yıl şubat ayında başladık. Erken hasat ettik ama ağacın verimi ve lezzeti daha güzel. Talep çok güzel, iyi ki karadutu dikmişiz. Alternatif bir ürün oldu. Masrafı az ama işçiliği çok. Verimden çok memnunuz. Şu anda ürünü 3 günde bir topluyoruz. Şu anda iç pazara gidiyor ama pandemi biraz rahatlarsa İran'a göndermeyi de istiyoruz. Ama iç pazarda da sıkıntımız yok, duta talep çok fazla. Özellikle bölgemizde Rusların da bulunması bizleri daha da mutlu etti çünkü onlardan da talep oldukça yoğun, bir alan bir daha alıyor pazarlarımızda" diye konuştu.