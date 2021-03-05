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Mersin Tarsus'ta ev ve otomobile ateş eden kişi yakalandı

’in ilçesinde pompalı tüfekle bir eve ve otomobile ateş açan şahıs yakalandı. Evin önünde çalışma yapan polis ekipleri 5 adet boş kartuş buldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Mersin Tarsus'ta ev ve otomobile ateş eden kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, akşam 22.00 sıralarında Bolatlı Mahallesinde meydana gelen olayda, E.K.'nın evine ve otomobiline pompalı tüfekle C.P. (18) tarafından ateş edildi.

5 ADET BOŞ KARTUŞ BULUNDU
Yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evin önünde çalışma yapan polis ekipleri 5 adet boş kartuş buldu. Olayın şüphelisi C.P. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

BABASI BİR AY ÖNCE SİLHALI SALDIRIDA ÖLMÜŞ
C.P.'nin emniyetteki ilk ifadesinde babasının bir ay önce silahlı saldırıda hayatını kaybettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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