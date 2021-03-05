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Bursa’da kısıtlamada yakalanan şahıs polislere 'Oh' çekti

'da gece bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan . (28), 1 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. 3 bin 150 TL ceza uygulanan şüpheli, emniyete götürülmek için polis aracına bindirildiği sırada "Oh be" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Bursa’da kısıtlamada yakalanan şahıs polislere 'Oh' çekti

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren .'nin polis aracına bindirilirken, "Oh be" demesi dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulandı.



ilçesi Park Caddesi üzerinde gece yarısı yaşanan olayda, gece bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda olan Emre G.'yi durdurmak istedi.



Bekçilerin 'dur' ihtarı üzerine kaçmaya başlayan Emre G., Hamidiye Mahallesi'nde ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı.

Bölgeye polis ekipleri de sevk edilirken, Emre G. gece bekçilerinin 1 kilometrelik kovalamacası sonunda yakalandı.



Üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen Emre G., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Gözaltına alınan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulanan şüpheli, emniyete götürülmek için polis aracına bindirildiği sırada "Oh be" dedi.

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