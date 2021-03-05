Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sibirya soğukları geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

BALIKESİR'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde yarın yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık düşüyor. Balıkesir'de beklenen yağışın daha kuvvetli olması bekleniyor. Pazar da kapalı ve daha soğuk bir gün bekleniyor.