Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sibirya soğukları geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde yağışlı havalar geri dönüyor. Cumartesi günü etkisini göstermesi beklenen yağış sonrası pazar günü Rusya üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasıyla bölge, 2 ile 8 derece arasında soğuyacak. İşte İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu... 5 günlük haritalı hava durumu...
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun batısında yağış bekleniyor. Pazar günü ise Rusya üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasıyla batı bölgeleri 2 ile 8 derece arasında soğuyacak.
Meteoroloji açıklamasında, "Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
BALIKESİR'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Marmara Bölgesi'nde yarın yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık düşüyor. Balıkesir'de beklenen yağışın daha kuvvetli olması bekleniyor. Pazar da kapalı ve daha soğuk bir gün bekleniyor.
7 DERECELİK SOĞUMA
İç Anadolu Bölgesi ise bulutlanıyor. Kayseri ılık 17, Eskişehir 12 derece. Pazar günü ise havanın 7 derece birden soğuması; Yozgat ve Sivas'ın yükseklerine kar getirecek.
YAĞIŞIN ARDINDAN KUVVETLİ POYRAZ
Ege Bölgesi'nde Manisa, Kütahya çevresinde yağış var. Bodrum bulutlu 17, Denizli 16, Afyon 11 derece. Pazar günü rüzgar poyraz yönünden çok sert ve soğuk esecek.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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