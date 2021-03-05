Antalya'daki orman yangını talimatını PKK vermiş! Yakalanan terörist itiraf etti

KUMLUCA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINLARI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 ve 26 Haziran 2016 tarihinde çıkan iki orman yangınında toplam 500 hektarın üzerinde alan zarar görmüş ve yangında çok sayıda hayvan da telef oldu.





Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi Zahmancılar mevkinde 4 Eylül 2017 tarihinde yangın çıkmıştı. Yangına ilişkin Kumluca Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla jandarma ekiplerince soruşturma başlatılmıştı.

KORAY TAŞDEMİR / SABAH