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Çok yüksek riskli o ilin valiliğinden vatandaşlara flaş çağrı! "Gönüllü olarak evlerimizde kalalım"

risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında olan 'nın Valisi vatandaşlara hafta sonu boyunca evlerinde kalma çağrısında bulundu. Kaldırım ayrıca, vatandaşların kalabalıklardan ve ziyaretlerden uzak durmasını da talep etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Çok yüksek riskli o ilin valiliğinden vatandaşlara flaş çağrı! Gönüllü olarak evlerimizde kalalım

Yeni tip (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan 'da, Vali vatandaşlara hafta sonu evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece 21.00'den yarın 05.00'e, cumartesi 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasını anımsatarak vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

"HedefMaviKategori" etiketiyle yapılan paylaşımda Kaldırım, "Yarın gönüllü olarak evlerimizde kalalım, lütfen dışarı çıkmayalım, risk almayalım. Başarırsın Sakaryam." ifadelerine yer verdi.

Kaldırım ayrıca, vatandaşların kalabalıklardan ve ziyaretlerden uzak durmasını gerektiğini kaydetti.

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