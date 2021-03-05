İstanbul’da polis memuru Nebahat Kurt’u kocası evinin önünde öldürdü
Başakşehir'de saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede 1 çocuk annesi 46 yaşındaki Nebahat Kurt, kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt tarafından başına silahla ateş edilerek öldürüldü. Emrullah Kurt, polisleri fark edince babasının evinin önünde başına ateş ederek intihar etti.
YAŞAM DHA
Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu. Polis, Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'un öldürdüğünü tespit etti.
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Kurt'un Ankara'ya kaçtığının belirlenmesi üzerine Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi.
Emrullah Kurt, polisleri fark edince babasının evinin önünde başına ateş ederek intihar etti.