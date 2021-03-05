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İstanbul’da polis memuru Nebahat Kurt’u kocası evinin önünde öldürdü

'de saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede 1 çocuk annesi 46 yaşındaki , kocası emekli başçavuş tarafından başına silahla ateş edilerek öldürüldü. Emrullah Kurt, polisleri fark edince babasının evinin önünde başına ateş ederek intihar etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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İstanbul’da polis memuru Nebahat Kurt’u kocası evinin önünde öldürdü

Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki 'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu. Polis, Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş 'un öldürdüğünü tespit etti.

Kurt'un 'ya kaçtığının belirlenmesi üzerine ekiplerine bilgi verildi.

Emrullah Kurt, polisleri fark edince babasının evinin önünde başına ateş ederek intihar etti.

Öte yandan, ölen kadının yakınları haberi alarak olay yerine geldi. Nebahat Kurt'un kızı ve annesi acılar içinde ağıtlar yaktı. Polis, ölen kadını görmek isteyen aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

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