İstanbul'da 25 yaşındaki öğretmen Seniye Ayça Kara balkondan atlayarak intihar etti

Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşı Leyla Sucu, "Benim kız arkadaşımla beraber oturuyordu. Bir ay oldu. İki arkadaş kalıyordu. Kendisi özel bir okulda otistik öğrencilere eğitim veriyordu. Engelli çocuklarımıza eğitim verdiğini söylemişti. Psikolojisi çok bozuktu zaten, ilaç kullanıyordu." diye konuştu.

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