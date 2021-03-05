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İstanbul'da 25 yaşındaki öğretmen Seniye Ayça Kara balkondan atlayarak intihar etti

 'nde otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki 'nın sokakta cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze morguna kaldırıldı. İlk inceleme sonucu, genç öğretmenin balkondan atlayarak intihar ettiği kaydedildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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İstanbul'da 25 yaşındaki öğretmen Seniye Ayça Kara balkondan atlayarak intihar etti

Otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki , sabah saatlerinde yaşadığı, 'nde bulunan 5 katlı binanın önünde kanlar içinde bulundu.

Kara'nın buradaki binanın dördüncü katında kız arkadaşıyla birlikte kaldığı öğrenilirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yakında bulunan özel bir hastanede çalışan doktor genç kadına hemen müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tarafından yapılan incelemede Seniye Ayça Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerini şeritle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de genç kadının yaşadığı dairenin balkonunda inceleme yaptı.

Genç kadının cenazesi polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 'na kaldırıldı.

Ev arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlk inceleme sonrası genç öğretmenin balkondan atlayarak intihar ettiği kaydedildi. Seniye Ayça Kara'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşı , "Benim kız arkadaşımla beraber oturuyordu. Bir ay oldu. İki arkadaş kalıyordu. Kendisi özel bir okulda otistik öğrencilere eğitim veriyordu. Engelli çocuklarımıza eğitim verdiğini söylemişti. Psikolojisi çok bozuktu zaten, ilaç kullanıyordu." diye konuştu.

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