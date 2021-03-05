05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı

Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı

'nın açıkladığı, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan 'daki 1 mahalle ve 1 cadde ile 7 sokak, 5 gün karantinaya alındı. Bölgede komşu ziyaretlerinin fazla olduğu belirtildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
ABONE OL
Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı

Aksaray'da, koronavirüs tedbirleri artırılırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Somuncubaba Mahallesi'nin tamamında, Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi ile Bahçesaray Mahallesi'ndeki 8520, Fatih Mahallesi 4129, Küçük Bölcek Mahallesi 2680, Kılıçaslan Mahallesi 1319, Ereğlikapı Mahallesi 1476 ve Coğlaki Mahallesi 1216-1232 numaralı sokaklar, vaka sayısındaki artış nedeniyle 5 gün karantinaya alındı.

KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

Karantinaya alınan 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokakta, komşu ziyaretleri çok sık yapıldığı için vaka sayılarında özellikle son 1 haftada artış olduğu belirtildi. Polis, karantinaya alınan yerlerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Bu bölgelerdeki yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları ile açık olan market ve bakkallardan online satış ile karşılanacağı öğrenildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA