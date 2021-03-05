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İstanbul’da eşini ve çocuklarını eve kilitleyen adam balkondan atladı

'de bir koca, eşi ve çocuklarıyla birlikte kendini eve kilitledi. Adam 3. kattaki balkondan aşağı atladı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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İstanbul’da eşini ve çocuklarını eve kilitleyen adam balkondan atladı

'de bir koca, eşi ve çocuğuyla birlikte kendini eve kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, adam 3. kattaki balkondan aşağıya atladı.

Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlerleyen dakikalarda ise bir kız çocuğunun evden çıkarıldığı öğrenildi.

Ailenin yaşadığı binanın önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

İçeride dayısının olduğunu söyleyen , "İçeride dayım var. Esenler'den çıkıp geldim. Akrabalar telefon etti geldim.

35-40 yaşında dayım. 3 tane yeğenim var ama neredeler bilmiyorum. Durumuyla ilgili hiçbir şey söylemediler" dedi.

Öte yandan polis ekiplerinin binadan koçbaşı ile çıktıkları görüldü.

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