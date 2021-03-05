İstanbul’da eşini ve çocuklarını eve kilitleyen adam balkondan atladı
Kağıthane'de bir koca, eşi ve çocuklarıyla birlikte kendini eve kilitledi. Adam 3. kattaki balkondan aşağı atladı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
YAŞAM DHA
Kağıthane'de bir koca, eşi ve çocuğuyla birlikte kendini eve kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, adam 3. kattaki balkondan aşağıya atladı.
Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlerleyen dakikalarda ise bir kız çocuğunun evden çıkarıldığı öğrenildi.
Ailenin yaşadığı binanın önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İçeride dayısının olduğunu söyleyen Ömer Şimşek, "İçeride dayım var. Esenler'den çıkıp geldim. Akrabalar telefon etti geldim.
35-40 yaşında dayım. 3 tane yeğenim var ama neredeler bilmiyorum. Durumuyla ilgili hiçbir şey söylemediler" dedi.