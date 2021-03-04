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Son dakika: Şırnak-Cizre karayolununda askeri araç devrildi: 11 askerimiz hafif yaralandı

Son dakika haberleri... - karayolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi. 11 asker hafif şekilde yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Son dakika: Şırnak-Cizre karayolununda askeri araç devrildi: 11 askerimiz hafif yaralandı

SON DAKİKA HABERİ | Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.

Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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