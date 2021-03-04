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Saklamak için yuttuğu uyuşturucu midesinde patladı! Hastanelik oldu

'dan 'ya otobüsle gelen yabancı uyruklu bir kişi, yuttuğu 72 kapsül metamfetamin kapsülünün midesinde patlaması üzerine rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Saklamak için yuttuğu uyuşturucu midesinde patladı! Hastanelik oldu

5 gün önce 'dan otobüsle 'ya gelen O. Zahed Ahmed Narziveh rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. getirilen şahsın röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı.

Midesinde patladı! Hastanelik oldu MİDESİNDE PATLADI! HASTANELİK OLDU

Şahsın midesinde 890 gram ağırlığında 2'si patlamış halde 72 kapsül olduğu ve kapsüllerin patlaması ile fenalaştığı belirlendi.

Mahkeme kararına istinaden ameliyata alınarak midesindeki metamfetamin kapsülleri çıkartılan zanlı, Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

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