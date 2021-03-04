Adana’da internetten yasa dışı bahis oynatan şebekeye operasyon! Banka hesaplarını kiralamışlar

Şüphelilerden A.K.'nin hesap hareketliliğinin 3 milyon, I.K.'nin 8 milyon, U.S.'nin ise 5 milyondan liradan fazla olduğu öğrenildi. Ekipler, bu şüpheliler üzerinden 6 ayda 87 milyon 300 bin lira paranın çete liderine aktarıldığını tespit etti. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, hesaplarında 6 ayda milyonlarca lira olduğunu öğrenince şaşırıp, bu kadar para olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.