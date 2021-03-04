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Adana’da internetten yasa dışı bahis oynatan şebekeye operasyon! Banka hesaplarını kiralamışlar

’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik olarak 3 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 59 kişi yakalanırken şebekenin ev kadınları ve öğrencilerin banka hesaplarını bin 350 liraya kiraladıkları ve para transferi elemanı tutup 3 bin lira maaş verdikleri ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Adana’da internetten yasa dışı bahis oynatan şebekeye operasyon! Banka hesaplarını kiralamışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'sanal devriye' ekipleri, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, savcılıktan alınan izinle şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı.

6 ay süren takip sonucu şüphelilerin organize hareket ettikleri ve suç örgütü oluşturdukları, örgüt liderinin ., Murat S., . ve . olduğu belirlendi. Polis ekipleri isimleri belirlemesinin ardından 2 Mart Salı günü şafak vakti merkezli ve 'de operasyon düzenledi.

72 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapan polisler, 7'si kadın, 59 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 13 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin 3'ünün evinde 73 bin lira ve 100 Euro, 2 tabanca, 1 uçaksavar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirdi.

Suç örgütünün, aralarında üniversite öğrencisi, ev kadını ve işsizlerin de bulunduğu 86 kişiye ait 199 banka hesabını, bin 350 lira maaş karşılığı kiraladığı belirlendi. Sorgulanmak üzere emniyete çağrılan şüphelilerin 6 aylık hesap hareketlerinin 87 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.

Şüphelilerden A.K.'nin hesap hareketliliğinin 3 milyon, I.K.'nin 8 milyon, U.S.'nin ise 5 milyondan liradan fazla olduğu öğrenildi. Ekipler, bu şüpheliler üzerinden 6 ayda 87 milyon 300 bin lira paranın çete liderine aktarıldığını tespit etti. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, hesaplarında 6 ayda milyonlarca lira olduğunu öğrenince şaşırıp, bu kadar para olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.

Ayrıca, hesaplarda biriken paraların 15 bin TL tutarına ulaşınca, banka tarafından fark edilmemesi için başka hesaplara transferini yapması amacıyla 3 bin lira maaş verilerek transfer görevlisi kiralandığı tespit edildi.

Transfer görevlisinin, yakalanmamak için ATM yerine mobil bankacılık sistemiyle paraları bir üst hesaba aktardığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, polisin şafak vakti operasyon anı dronla görüntülendi.

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