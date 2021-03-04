İneğin karnından çıkanlar şoke etti! Tam 15 kilogram halat ve çivi ameliyatla alındı

Besici Bülent Cemiloğlu da, ineğinin doğum sonrası karnının inmemesi üzerine veterinere danıştığını ettiğini anlattı.

Ameliyatta çıkanlara inanamadıklarını aktaran Cemiloğlu, "İp, çivi ve birçok katı plastik atık hayvanımızın karnından çıktı ve kesilmekten kurtulmuş oldu. Bu zamana kadar yaşamasına çok şaşırdık ve çok şükür sağlığına kavuştu." dedi.