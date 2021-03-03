03 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da tamir ettiği otomobil üzerine düştü

Bursa’da tamir ettiği otomobil üzerine düştü

ilçesi Kalender Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında tamir için yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırılan otomobil, tamirci ’in (62) üzerine düştü. Ağır yaralanan Halil İbrahim Keskin, hastanede tedaviye alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.03.2021
ABONE OL
Bursa’da tamir ettiği otomobil üzerine düştü

Atölye sahibi Halil İbrahim Keskin, tamir için getirilen otomobili, araç asansörüyle yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırdı. Ardından da tamire başladı. Ancak otomobil, Keskin'in üzerine düştü.

Otomobilin altında kalan Keskin çevredekiler tarafından kurtarılıp, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Keskin, tedaviye alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA