Bursa’da tamir ettiği otomobil üzerine düştü
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında tamir için yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırılan otomobil, tamirci Halil İbrahim Keskin’in (62) üzerine düştü. Ağır yaralanan Halil İbrahim Keskin, hastanede tedaviye alındı.
YAŞAM DHA
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Atölye sahibi Halil İbrahim Keskin, tamir için getirilen otomobili, araç asansörüyle yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırdı. Ardından da tamire başladı. Ancak otomobil, Keskin'in üzerine düştü.
Otomobilin altında kalan Keskin çevredekiler tarafından kurtarılıp, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Keskin, tedaviye alındı.