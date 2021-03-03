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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Perseverance Mars'tan yeni fotoğraflar gönderdi NASA'nın uzay aracı Perseverance, yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardınran 18 Şubat'ta Mars'a inmişti. Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor. Araç, Mars'ta kalışı süresince, gezegenin jeolojik yapısını, geçmişte ikliminin nasıl olduğununu inceleyecek, kaya örnekleri toplayacak ve geçmiş yaşam izlerini araştıracak. Giriş Tarihi: 03.03.2021 19:43 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 19:43 GALERİ DEVAM EDİYOR