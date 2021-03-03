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Perseverance Mars'tan yeni fotoğraflar gönderdi

NASA'nın uzay aracı Perseverance, yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardınran 18 Şubat'ta Mars'a inmişti. Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor. Araç, Mars'ta kalışı süresince, gezegenin jeolojik yapısını, geçmişte ikliminin nasıl olduğununu inceleyecek, kaya örnekleri toplayacak ve geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 19:43 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 19:43
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Perseverance Mars'tan yeni fotoğraflar gönderdi
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Perseverance Mars'tan yeni fotoğraflar gönderdi
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Perseverance Mars'tan yeni fotoğraflar gönderdi
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Perseverance Mars'tan yeni fotoğraflar gönderdi
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Perseverance Mars'tan yeni fotoğraflar gönderdi
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