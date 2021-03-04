Nikahında bile evet demedi! 35 yıldır suskun

'BU BİR EKSİKLİK DEĞİL, BÜYÜK BİR GÜZELLİKTİR'

Suat Tek'in mahallede çok sevildiğini söyleyen Koşuboğazı Mahalle Muhtarı Hikmet Alpay, "Suat kardeşimiz köyümüzün gülü ve çiçeğidir. Böyle bir sıkıntısı tezahür etti. Tıbben çözümünü araştırdık. Ama bir türlü çözemedik. Bunun bilinçaltıyla ilgili olduğunu söyledi. Bununla doğal olarak yaşamayı da öğrendi. Bu bir eksiklik değil bize göre büyük bir güzelliktir. Sonuçta çok eksikliği olan insanlar da var. Suat bize bu yaşamından mutlu olduğunu söyledi ve biz de bu görüşüne saygı duyduk" diye konuştu.